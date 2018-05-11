Бертенс: довольна игрой, которую демонстрирую в течение недели

Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсией (7) со счётом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира категории Premier Mandatory в Мадриде.



«Перед игрой я немного нервничала, но после первого сета смогла успокоиться. Важно было показать всё лучшее, на что я способна. По правде говоря, мне понравилось собственное выступление. Приятно, что мне удалось выйти в финал турнира. Я довольна игрой, которую показываю в течение недели», — цитирует Бертенс WTA Insider.



В финале Бертенс встретится с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (6) – Петра Квитова (10).

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