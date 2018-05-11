Надаль проиграл первый сет на грунте с мая 2017 года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл стартовый сет австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.



Для уроженца Манакора, занимающего первое место в рейтинге ATP, это первый проигранный сет на грунтовом покрытии за год. В прошлом сезоне он уступил в четвертьфинале турнира в Риме все тому же Тиму и с тех пор не проиграл ни одного поединка на грунте, выиграв 50 сетов кряду и попутно установив новый рекорд.



Победитель матча Надаль – Тим в полуфинале встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6).

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.