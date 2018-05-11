Надаль проиграл на грунте впервые за год, уступив Тиму в 1/4 финала в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление в одиночном разряде на турнире серии «Мастерс», который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В четвертьфинале первая ракетка мира уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. Седьмая ракетка мира выполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и 5 раз взял чужую подачу. На счету уроженца Манакора 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка. Надаль проиграл на грунте впервые с турнира в Риме, который состоялся в мае 2017 года – тогда в роли его обидчика выступил Тим.
За выход в финал Тим поспорит с южноафриканцем Кевином Андерсоном (6), ранее обыгравшим серба Душана Лайовича (Q).
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