Надаль упустил звание первой ракетки мира, 14 мая рейтинг возглавит Федерер

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерял звание первой ракетки мира после того, как проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.



14 мая лидером мирового рейтинга снова станет швейцарец Роджер Федерер, который пропускает грунтовый сезон. Впрочем, Надаль может вернуть себе звание первой ракетки, если выиграет турнир в Риме, который состоится на следующей неделе. В прошлом сезоне на соревнованиях в столице Италии уроженец Манакора проиграл в четвертьфинале всё тому же Тиму.



Ранее Надаль успешно выступил на турнирах в Монте-Карло и Барселоне, защитив прошлогодние титулы.

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