Хачанов сыграет с Кольшрайбером, Медведев — с Хасе в первом круге турнира в Риме

В Риме состоялась жеребьёвка основной сетки мужского грунтового турнира, который пройдёт с 12 по 20 мая.



Россиянин Карен Хачанов в стартовом матче встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером. Ещё один представитель России, Даниил Медведев, в первом круге сыграет с голландцем Робином Хасе.



Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником будет победитель матча Фернандо Вердаско (Испания) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина). Второй номер посева немец Александр Зверев во втором раунде сыграет либо с итальянцем Маттео Берреттини, либо с кем-то из квалификации. Серб Новак Джокович (11) за выход во второй круг поспорит с украинцем Александром Долгополовым, а швейцарец Стэн Вавринка — с американцем Стивом Джонсоном.