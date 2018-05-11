Надаль: не собираюсь драматизировать ситуацию и посыпать голову пеплом

Испанец Рафаэль Надаль (1) прокомментировал поражение от австрийца Доминика Тима (5) со счётом 5:7, 3:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.



«Тяжело оставаться первой ракеткой мира, находясь без практики в течение пяти месяцев. С Шанхая и до Монте-Карло мне не удалось закончить ни одного из турниров. Я предпочитаю быть первым в рейтинге, а не вторым, но самое главное — оставаться здоровым и счастливым.



В Мадриде особенные условия, здесь другой отскок мяча. По правде говоря, во время матча я чувствовал себя не лучшим образом, поскольку не мог контролировать розыгрыши. Не стоит драматизировать ситуацию. Я выиграл 50 сетов подряд на грунте, а теперь эта серия завершилась. Впрочем, я не собираюсь посыпать голову пеплом», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.