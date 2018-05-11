Бертенс: у меня есть шансы на итоговый успех в Мадриде

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс поделилась эмоциями после победы над француженкой Каролин Гарсией (7) со счётом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира в Мадриде. В решающем поединке голландка встретится с победительницей чешского противостояния Каролина Плишкова (6) — Петра Квитова (10).



«Я очень довольна проведённым матчем. Возможно, теннис в моём исполнении был не таким шикарным, каким его ждут от победителей. Каролин — отличная теннисистка. Я же старалась играть так, как умею. Думаю, что мне удалось справиться с поставленной задачей. Здорово, что я вышла в финал. У меня есть шансы на итоговый успех, но добиться его будет безумно сложно. И Плишкова, и Квитова являются очень серьёзными соперницами, поэтому для меня не имеет значения, с кем играть», — цитирует Бертенс официальный сайт WTA.