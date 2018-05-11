Тим: Надаль находится в отличной форме, но я сыграл превосходно

Австриец Доминик Тим (5) остался доволен выступлением в поединке с испанцем Рафаэлем Надалем (1) на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Первая ракетка мира прервал серию из 21 выигранного матча на грунтовом покрытии, уступив сопернику со счётом 5:7, 3:6.



«Думаю, сегодня я сыграл немного лучше, чем в Монте-Карло. Конечно, условия в Мадриде прекрасно подходят под мой стиль ведения игры. Мне нравится выступать в столице Испании, где в прошлом сезоне я сумел добраться до своего первого финала на «Мастерсах».



Надаль находится в великолепной форме. Он одержал 21 победу на грунте подряд и выиграл 50 сетов. Это невероятно. Я должен был сыграть превосходно, чтобы одолеть соперника такого калибра, и я сделал это. Важно, что мне удалось обыграть Надаля, это заряжает позитивными эмоциями. В каждом поединке с испанцем я должен действовать в таком же ключе», — приводит слова австрийца пресс-служба ATP.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.