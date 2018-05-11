Квитова обыграла Кар. Плишкову и вышла в финал турнира в Мадриде

Чешка Петра Квитова пробилась в финал турнира категории Premier Mandatory, который проходит на грунтовых кортах Мадрида. Десятая ракетка соревнований со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграла соотечественницу, Каролину Плишкову, посеянную под шестым номером.
Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. На счету Квитовой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта. Плишкова выполнила 4 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и упустила 5 брейк-пойнтов.
В решающем поединке соревнований в столице Испании Квитова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, встретится с голландкой Кики Бертенс, ранее обыгравшей француженку Каролин Гарсия (7).
Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.