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Шаповалов вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, одолев в трёх сетах Эдмунда

Шаповалов вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, одолев в трёх сетах Эдмунда
Теннис / ATP

Канадский теннисист Денис Шаповалов обеспечил себе место в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Мадриде. 19-летний спортсмен обыграл британца Кайла Эдмунда со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Матч длился 2 часа 30 минут. 43-я ракетка мира выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и 3 раза взял подачу соперника. На счету Эдмунда 5 эйсов, 7 ошибок на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.

За выход в финал Шаповалов поспорит с победителем матча Джон Иснер (США, 7) — Александр Зверев (Германия, 2).

Мадрид (м) 2018. 1/4 финала
11 мая 2018 года, пятница. 20:40 МСК
Кайл
Эдмунд
Денис
Шаповалов
5:7 7:6 4:6
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