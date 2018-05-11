Надаль: проанализирую игру с Тимом, нужно действовать более решительно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил выступление в одиночном разряде на турнире серии «Мастерс», который проходит на грунтовых кортах Мадрида. В четвертьфинале первая ракетка мира уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6.



«Я встречался с одним из лучших теннисистов мира. Доминик показал отличный теннис. В каждом поединке он действует здорово, его тяжело остановить. Когда у соперника идёт игра, нужно нейтрализовать его сильные стороны, чего мне не удалось. Я пытался спасти результат, но приложенных усилий оказалось недостаточно. Нужно просто проанализировать, что случилось в прошедшем матче, чтобы в дальнейшем действовать более решительно и агрессивно», — цитирует испанца официальный сайт ATP.



Тим в третий раз в карьере обыграл Надаля на грунтовом корте.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.