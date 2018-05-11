Тим: матчи с Надалем всегда получаются тяжёлыми, порой сложно перевести дыхание

Австриец Доминик Тим (5) проанализировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (1) со счётом 7:5, 6:3 в четвертьфинале «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида.



«Я здорово перемещался по корту. Поединки с Надалем всегда получаются тяжёлыми, в игре много длинных розыгрышей. Порой бывает сложно перевести дыхание. В прошедшем поединке мне удалось сыграть в агрессивной манере. Думаю, я сумел доставить сопернику множество проблем, а также избежал глупых ошибок», — приводит слова Тима Tennis World USA.



Тим в третий раз в карьере обыграл Надаля на грунтовом корте.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.