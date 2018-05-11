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Тим: матчи с Надалем всегда получаются тяжёлыми, порой сложно перевести дыхание

Тим: матчи с Надалем всегда получаются тяжёлыми, порой сложно перевести дыхание
Теннис / ATP

Австриец Доминик Тим (5) проанализировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (1) со счётом 7:5, 6:3 в четвертьфинале «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида.

«Я здорово перемещался по корту. Поединки с Надалем всегда получаются тяжёлыми, в игре много длинных розыгрышей. Порой бывает сложно перевести дыхание. В прошедшем поединке мне удалось сыграть в агрессивной манере. Думаю, я сумел доставить сопернику множество проблем, а также избежал глупых ошибок», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Тим в третий раз в карьере обыграл Надаля на грунтовом корте.

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