Кар. Плишкова: возможно, я перегорела с эмоциональной точки зрения

Чешка Каролина Плишкова (6) поделилась эмоциями после поражения от соотечественницы Петры Квитовой (10) в полуфинале турнире в Мадриде.



«Думаю, матчи с Петрой всегда получаются несколько иными. Мы обе хотели добиться победного результата. На старте поединка Квитова выглядела нервозно, мне просто нужно было играть лучше и быстрее. Очевидно, что я хотел обыграть её и выйти в финал, но, возможно, перегорела с эмоциональной точки зрения. Сегодня Петра была лучше, поэтому она и получила путёвку в финал», — приводит слова Плишковой WTA Insider.



В решающем поединке соревнований в столице Испании Квитова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, встретится с голландкой Кики Бертенс, ранее обыгравшей француженку Каролин Гарсия (7).

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