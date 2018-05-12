А. Зверев обыграл Иснера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) вышел в полуфинал «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида, обыграв американца Джона Иснера (7) со счётом 6:4, 7:5.



Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Третья ракетка мира выполнил 5 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Иснера 9 эйсов, при этом он обошёлся без двойных ошибок и реализованных брейк-пойнтов.



За выход в финал 21-летний Зверев поспорит с 19-летним канадцем Денисом Шаповаловым, ранее обыгравшим британца Кайла Эдмунда.