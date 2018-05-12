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А. Зверев обыграл Иснера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде

А. Зверев обыграл Иснера в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) вышел в полуфинал «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Мадрида, обыграв американца Джона Иснера (7) со счётом 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Третья ракетка мира выполнил 5 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Иснера 9 эйсов, при этом он обошёлся без двойных ошибок и реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал 21-летний Зверев поспорит с 19-летним канадцем Денисом Шаповаловым, ранее обыгравшим британца Кайла Эдмунда.

Мадрид (м) 2018. 1/4 финала
11 мая 2018 года, пятница. 22:30 МСК
Джон
Иснер
Александр
Зверев
4:6 5:7
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