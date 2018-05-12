Квитова: я играю в теннис ради того, чтобы завоёвывать титулы

Чешка Петра Квитова (10) прокомментировал победу над соотечественницей Каролиной Плишковой (6) со счётом в полуфинале турнира в Мадриде.



«Титул находится в пределах досягаемости, но в то же время он находится очень далеко. Я стараюсь сохранять терпение и быть более расслабленной. Конечно, мне нравится выступать в решающих матчах. Я играю в теннис ради того, чтобы завоёвывать титулы», — приводит слова Квитовой WTA Insider.



В решающем поединке соревнований в столице Испании Квитова, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, встретится с голландкой Кики Бертенс, ранее обыгравшей француженку Каролин Гарсия (7).