А. Зверев: матч с Шаповаловым будет трудным, но я готов

Немец Александр Зверев, переигравший в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде американца Джона Иснера со счётом 6:4, 7:5, оценил свою игру.

«Я рад, что с самого начала хорошо принимал. Это очень важно в матчах с Джоном. Я доволен своей игрой на задней линии, приёмом. В целом это было довольно уверенное выступление. Я старался возвращать мячи как можно глубже. Это сработало, и мне удалось дважды взять подачу соперника.

Что касается полуфинала с Шаповаловым, то он показывает отличный теннис, это будет сложный матч, но я готов. Я чувствую себя хорошо и думаю, что нас ждёт ещё один увлекательный матч, как это было в Монреале", — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.