Впервые за 11 лет турнир в Мадриде выиграет не теннисист из «Большой четвёрки»

Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 3:6. Таким образом, впервые с 2007 года победителем соревнований станет не представитель так называемой «Большой четвёрки», в которую помимо Надаля входят швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей.

В 2007 году обладателем трофея стал аргентинец Давид Налбандян. С тех пор четырежды сильнейшим становился Надаль, а ещё по два раза в финале побеждали Федерер, Джокович и Маррей.