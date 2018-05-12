Лыкина вышла в финал турнира ITF в Японии

Россиянка Ксения Лыкина в полуфинале турнира категории ITF в Фукуоке с призовым фондом $ 60 тыс. переиграла представительницу Австралии Арину Родионову (2) со счётом 6:1, 6:4.

27-летняя москвичка, занимающая 304-е место в рейтинге WТА, за титул поспорит с Кэти Болтер (5) из Великобритании, которая в своём полуфинале оказалась сильнее японки Момоки Кобори — 6:1, 6:4.

В случае победы в финале Ксения поднимется в топ-240, а в случае неудачи станет 272-й ракеткой мира. Решающий поединок пройдёт сегодня, 13 мая.