Штепане: Агасси работал с Джоковичем бесплатно, сегодня это редкость

Чех Радек Штепанек, тренировавший с ноября 2017 по апрель 2018 года серба Новака Джоковича, прокомментировал причины окончания сотрудничества между Новаком и Андре Агасси.

«Новак — живая легенда, он выиграл всё, что можно, но стремиться к большему. Он перфекционист. Сегодня каждый может бегать, делать растяжку и определённые медицинские процедуры. Но разницу создаёт то, как ты ведёшь себя за кортом. Новак в этом плане настоящий профессионал. Тренер должен уметь видеть, когда его советы приводят к обратному эффекту. Агасси посчитал так: если я не являюсь частью решения, то я часть проблемы.

Работа с Новаком дала мне возможность поработать с Агасси, что я расцениваю как подарок судьбы. За 30 лет в теннисе я встретил всего несколько человек, похожих на него. То, что Андре делал для Новака, было нереальным. Он от всего сердца хотел помочь. Он сказал, что работал с ним бесплатно, что крайне редко встречается сегодня", — приводит слова Штепанека Sport Magazine.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?