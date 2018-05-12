Настасе: не считаю слова Цириака о Серене Уильямс неправдой

Экс первая ракетка мира румын Илие Настасе встал на защиту своего соотечественника, бизнесмена и бывшего теннисиста Иона Цириака, позволившего себе замечание о возрасте и лишнем весе американки Серены Уильямс.

«Игроки в этом возрасте очень чувствительны, когда дело касается завершения карьеры. Не думаю, что Ион хотел кого-то обидеть, он просто провёл сравнение между молодыми теннисистками, выступающими в WТА, и Сереной. Я не считаю, что его слова были неправдой», — приводит слова Настасе Tennis World.