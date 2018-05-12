Брайаны вышли в финал «Мастерса» в Мадриде и сразятся там за первую строчку

Американские братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (2) вышли в финал «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно обыграв французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю (4) — 6:1, 7:6 (7:2).



Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Брайаны дважды подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету Эрбера и Маю чрееты эйса, одна двойная и четыре упущенных брейк-пойнта.



Соперники Брайанов по финальному матчу определятся в противостоянии колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фары (6) и хорвата Николы Мектича с австрийцем Александром Пейей. Благодаря победе Кабаля и Фары над поляком Лукашем Куботом и бразильцем Марсело Мело (1) уже известно, что победа Боба и Майка в финале принесёт им возвращение на первую строчку — впервые с 1 ноября 2015 года.