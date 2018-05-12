Макарова и Веснина могут стать первыми ракетками мира после турнира в Риме

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова, завоевав титул на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде (Испания), приблизились к первой ракетке мира, Латише Чжан из Китайского Тайбэя, на количество очков, отыгрываемое на одном турнире. Напомним, Чжан вместе с американкой Бетани Маттек-Сэндс проиграли в четвертьфинале Мадрида, и Латиша не защитила прошлогодний титул.



В активе Весниной и Макаровой в новом рейтинге будет 8635 очков. На счету Чжан останется 8865. В Риме–2017 Чжан также завоевала титул, выступая вместе со швейцаркой Мартиной Хингис, а Макарова и Веснина проиграли им в финале. Таким образом, Латиша защищает 900 очков, а Екатерина и Елена — 585. С учётом малого количества идущих в зачёт парного рейтинга турниров, очки Рима могут быть замещены очками другого соревнования. В связи с этим при раннем вылете и Чжан, и Макаровой с Весниной в Риме россиянки окажутся на 5 очков позади первой ракетки мира. Соответственно, если Екатерина и Елена выиграют хотя бы на один матч больше, то впервые в карьере поднимутся на первую строчку. Интересно, что за всю историю парного женского тенниса только одна россиянка была первой ракеткой мира — Анна Курникова. Анна провела на первой позиции 10 недель, завершив лидером сезон-1999.

Веснина и Макарова могут стать первыми в мире по ходу грунтового сезона