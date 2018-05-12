Донской проиграл Жазири на старте квалификации в Риме

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение на старте квалификации турнира категории «Мастерс 1000» в Риме (Италия), уступив тунисцу Малеку Жазири (7) в двух партиях — 3:6, 2:6.



Поединок продолжался 1 час 8 минут. Жазири дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Донского 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Эйсов у Евгения не было.



Соперником Жазири в борьбе за место в основной сетке будет или другой россиянин, Михаил Южный, или американец Тейлор Фриц (9).