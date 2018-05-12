Тим победил Андерсона в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде

Австриец Доминик Тим (5), накануне нанёсший испанцу Рафаэлю Надалю (1) первое поражение на грунте за год и лишивший его первой строчки рейтинг-листа, вышел в финал «Мастерс 1000» в Мадриде, уверенно обыграв южноафриканца Кевина Андерсона (6) — 6:4, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 25 минут. Тим выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Андерсона 4 подачи навылет, 1 двойная и 3 упущенных брейк-пойнта.



За титул Тим поспорит либо с немцем Александром Зверевым (2), либо с канадцем Денисом Шаповаловым.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.