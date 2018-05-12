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Тим победил Андерсона в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде

Тим победил Андерсона в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде
Теннис / ATP

Австриец Доминик Тим (5), накануне нанёсший испанцу Рафаэлю Надалю (1) первое поражение на грунте за год и лишивший его первой строчки рейтинг-листа, вышел в финал «Мастерс 1000» в Мадриде, уверенно обыграв южноафриканца Кевина Андерсона (6) — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 25 минут. Тим выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Андерсона 4 подачи навылет, 1 двойная и 3 упущенных брейк-пойнта.

За титул Тим поспорит либо с немцем Александром Зверевым (2), либо с канадцем Денисом Шаповаловым.

Мадрид (м) 2018. 1/2 финала
12 мая 2018 года, суббота. 17:00 МСК
Доминик
Тим
Кевин
Андерсон
6:4 6:2
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