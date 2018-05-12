Мектич и Пейя стали соперниками Брайанов по финалу «Мастерс 1000» в Мадриде

Хорват Никола Мектич и австриец Александр Пейя пробились в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, обыграв колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару (6) на чемпионском тай-брейке — 6:3, 3:6, [10:3].



Теннисисты провели на корте 1 час 12 минут. Мектич и Пейя ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные и использовали 1 брейк-пойнт из 8. На счету Кабаля и Фары 1 эйс и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. Двойных ошибок у них не было.



В финале Никола и Александр сыграют с Бобом и Майком Брайанами (2). Американские братья-близнецы в случае победы вернутся на первую строчку рейтинг-листа.

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