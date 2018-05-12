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Директор турнира в Вене: Зверев запрашивает слишком много денег за участие

Директор турнира в Вене: Зверев запрашивает слишком много денег за участие
Теннис / ATP

Хервиг Страка, директор одного из последних соревнований регулярной части сезона ATP в году — Вены — сообщил, что им не удалось согласовать условия с немцем Александром Зверевым и на данный момент договор об участии в турнире с ним не заключён.

«Он просит слишком много, это слишком большие деньги для нас», — приводит слова Страки Tennis World USA.

Турнир в Вене, входящий в категорию ATP 500, в этом году пройдёт с 22 по 28 октября. В прошлом году Зверев дошёл там до четвертьфинала и проиграл французу Жо-Вильфриду Цонге.

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