Тим: победа над Надалем дала мне огромный заряд уверенности в себе

Австриец Доминик Тим, накануне обыгравший в Мадриде испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал свою победу в полуфинале над южноафриканцем Кевином Андерсоном.
«Победа над Надалем дала мне огромный заряд уверенности в себе, это точно. Но сегодня была совсем другая игра. Раньше я никогда не побеждал его — по личным встречам он вёл со счётом 6-0.
Мне удалось сохранить вчерашний уровень своей игры, и это замечательно. Я хорошо стартовал. При этом сегодня я играл совсем по-другому: принимал, отходя далеко от задней линии. В целом почти всё работало так, как нужно. Победить его со счётом 6:4, 6:2 — очень хороший результат», — приводит слова Тима официальный сайт тура.
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