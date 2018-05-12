Тим: победа над Надалем дала мне огромный заряд уверенности в себе

Австриец Доминик Тим, накануне обыгравший в Мадриде испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал свою победу в полуфинале над южноафриканцем Кевином Андерсоном.



«Победа над Надалем дала мне огромный заряд уверенности в себе, это точно. Но сегодня была совсем другая игра. Раньше я никогда не побеждал его — по личным встречам он вёл со счётом 6-0.



Мне удалось сохранить вчерашний уровень своей игры, и это замечательно. Я хорошо стартовал. При этом сегодня я играл совсем по-другому: принимал, отходя далеко от задней линии. В целом почти всё работало так, как нужно. Победить его со счётом 6:4, 6:2 — очень хороший результат», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Тим победил Андерсона в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде