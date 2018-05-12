Циципас за 2,5 часа победил Кукушкина в квалификации «Мастерса» в Риме

Грек Стефанос Циципас (1) пробился в финальный раунд квалификации турнира категории «Мастерс 1000» в Риме, одолев представляющего Казахстан Михаила Кукушкина в трёх сетах — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Матчболов Кукушкину заработать не удалось, но он дважды был в двух очках от победы.



Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Циципас выполнил 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Кукушкина 2 подачи навылет, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



За место в основной сетке Циципас поспорит с сербом Душаном Лайовичем, который на «Мастерс 1000» в Мадриде дошёл до четвертьфинала, обыграв по пути Карена Хачанова, Ришара Гаске и Хуана-Мартина дель Потро.

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