Тим: титул на «Мастерс 1000» будет много значить для меня

Австриец Доминик Тим, второй год подряд вышедший в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде, поделился ожиданиями от этого матча. Его соперником станет либо немец Александр Зверев, либо канадец Денис Шаповалов.



«Кто бы ни стал моим соперником по финальному матчу, он заслуживает места в финале не меньше, чем я. На самом деле мне неважно, с кем я сыграю. Конечно, я приложу все усилия ради победы. Титул на „Мастерс 1000“ будет много значить для меня, поскольку выиграть такой турнир очень тяжело.



Честно говоря, в начале недели я считал, что далёк от титула. Теперь я снова в финале, и это великолепно», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.