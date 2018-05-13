Веснина: всё началось в Мадриде, и наконец-то мы выиграли этот турнир

Россиянка Елена Веснина поделилась своими эмоциями после победы на турнире в Мадриде вместе с Екатериной Макаровой.



«То, что мы вместе завоевали здесь титул — это что-то особенное. Всё началось здесь, и вот наконец-то мы выиграли этот турнир. Мы вместе одержали множество побед, но эта была очень, очень трудной. В концовке мы не могли поверить, что выиграли — думали, что матч ещё продолжается», — приводит слова Весниной официальный сайт тура.



Шесть лет назад именно в Мадриде Веснина и Макарова образовали парную комбинацию — до того напарницей Елены была индийка Саня Мирза, а Екатерина начинала сезон-2012 в паре со своей соотечественницей Аллой Кудрявцевой. Веснина и Макарова тогда сразу дошли до финала, где в трёх сетах проиграли итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи.

Макарова и Веснина завоевали титул на турнире в Мадриде в паре