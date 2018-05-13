Макарова: первая строчка? Мы не думаем об этом, стараемся просто играть

Россиянка Екатерина Макарова рассказала о том, как они с Еленой Весниной относятся к возможности подняться на первую позицию рейтинг-листа. Веснина и Макарова могут стать первыми россиянками на вершине парного рейтинга после Анны Курниковой уже через неделю, 21 мая. Чтобы опередить Чжан Латишу из Китайского Тайбэя, им нужно пройти в Риме на один круг дальше, чем пройдёт она.



«Первая строчка? Мы не думаем об этом. Стараемся просто играть. Если мы будем оставаться в турнирной сетке дольше, то это произойдёт — так что мы стараемся идти от матча к матчу», — приводит слова Макаровой официальный сайт тура.