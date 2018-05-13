А. Зверев уверенно победил Шаповалова и сыграет с Тимом в финале Мадрида

Немец Александр Зверев (2) вышел в финал турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно победив в полуфинальном матче канадца Дениса Шаповалова — 6:4, 6:1.



Поединок продолжался 57 минут. Зверев дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Шаповалова 1 двойная. Ни эйсов, ни брейк-пойнтов у канадского теннисиста не было.



За титул Александр поспорит с австрийцем Домиником Тимом (5). В активе Зверева уже есть два титула «Мастерсов» — Рим и Монреаль в 2017 году — в то время как Тим пока ни разу не побеждал на турнирах этой категории.

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