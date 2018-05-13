Куэвас: горжусь тем, как терпеливо перенёс два года вне тура

32-летний уругваец Пабло Куэвас вспомнил об отрезке своей карьеры, начавшемся после «Ролан Гаррос» — 2011, когда он на протяжении двух лет не мог выступать из-за травм.



«Чем я горжусь больше всего — это тем, что терпеливо перенёс два года, вынужденно проведённые вне тура. Я не знал, что делать с моей травмой, но вёл себя очень дисциплинированно, и благодаря этому сейчас наслаждаюсь лучшими годами в своей карьере», — сказал Куэвас в интервью Punto de Break.

Лучшим результатом Пабло в рейтинг-листе стала 19-я строчка. Также он завоевал 6 титулов ATP в одиночном разряде.