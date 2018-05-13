Бертенс: сейчас мне очень обидно, но, думаю, я могу гордиться собой

Голландка Кики Бертенс со слезами на глазах оценила своё выступление на турнире категории Premier Mandatory в Мадриде, где она дошла до финала и проиграла чешке Петре Квитовой в трёх партиях.



«Думаю, я могу гордиться собой, учитывая, на какой позиции начинала этот сезон. Я показала теннис достаточно неплохого уровня для такого большого финала. Конечно, сейчас мне очень обидно и больно, что я проиграла. Но, наверное, уже через пару дней, может быть, через неделю я буду думать об этом как об отлично проведённой неделе и понимать, что я на правильном пути», — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.

Квитова завоевала четвёртый титул в году, обыграв Бертенс в финале в Мадриде

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