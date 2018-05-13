Куэвас — о финале с Федерером: было здорово сыграть с лучшим в истории

Уругваец Пабло Куэвас вспомнил о финале турнира в Стамбуле в 2015 году, где он проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 3:6, 6:7 (11:13).



«До того я несколько раз тренировался с ним, но выйти с ним на корт в официальном матче — это совсем другое. Я помню отдельные моменты из той игры. Помню, как поднимал голову и смотрел на Роджера, не думая о том, что он сейчас мой соперник. Но я неплохо справился — у меня были сетболы во второй партии. Было здорово сыграть финал против лучшего игрока в истории», — сказал Куэвас в интервью Punto de Break.