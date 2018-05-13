Крофт: в Монте-Карло Тим и Надаль были игроками с разных планет

Бывшая первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт сравнила матчи австрийца Доминика Тима с испанцем Рафаэлем Надалем на «Мастерс 1000» в Монте-Карло и в Мадриде. В Монако Тим взял у Надаля всего два гейма, а в Испании победил его в двух партиях.



«Просто сравните этот матч с их игрой в Монте-Карло. Тогда расстояние между Тимом и Надалем было огромным, они были с разных планет. В Мадриде Тим играл очень свободно, он пошёл ва-банк. Это был один из тех матчей, когда всё получается», — приводит слова Крофт Tennis World USA.