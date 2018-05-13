Санторо: Тим играет каждое очко так, словно это матчбол

Француз Фабрис Санторо, чемпион Australian Open 2003 и 2004 годов в парном разряде и экс-игрок топ-20 в одиночном разряде, оценил игру Доминика Тима, который нанёс Рафаэлю Надалю первое поражение на грунтовых кортах за год, а затем победил Кевина Андерсона и вышел в финал «Мастерс 1000» в Мадриде.



«Главное качество Тима — не его мощь. Главное то, что он играет каждое очко так, словно это матчбол. Когда он уступает хотя бы в одном розыгрыше, то выглядит так, словно мир рухнул», — цитирует Санторо Tennis World USA.

Рафаэль Надаль приготовился к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.