Шаповалов: это выступление даст мне огромный заряд уверенности в своих силах

Канадец Денис Шаповалов поделился эмоциями после поражения от немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде со счётом 4:6, 1:6.



«Я провёл здесь отличную неделю, хотя, конечно, нелегко сохранять позитивный настрой сразу после поражения. Тем не менее я начал неделю с первой победы на грунте в карьере, а закончил участием в полуфинале столь крупного турнира. Я и представить не мог, что такое произойдёт, и очень счастлив. Это даст мне огромный, просто громадный заряд уверенности в своих силах», — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

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