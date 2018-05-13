Квитова: не могла и мечтать о таких успехах после возвращения в теннис

Чешка Петра Квитова сравнила нынешний сезон с 2011-м, когда она завоевала шесть титулов, одержав в том числе первую победу на Уимблдоне — над Марией Шараповой в финале.



«Конечно, сезон-2011 был великолепным, но лично для меня этот год гораздо более особенный. Я не была уверена, что вообще смогу снова играть в теннис, а теперь завоевала уже пять титулов после возвращения. Об этом я и мечтать не могла. Не верю, что это происходит на самом деле.



В 2011-м я была почти что ребёнком, играла совсем без давления на себя. Сейчас всё по-другому — у меня есть опыт, я пережила тяжёлые времена. Наверное, я повзрослела и просто стараюсь показывать свой лучший теннис. Физически я в лучшей форме за всю карьеру. Думаю, что и с точки зрения мышления на корте я работаю над правильными вещами. Спасибо за это моей команде», — сказала Квитова в интервью WTA Insider.

Квитова завоевала четвёртый титул в году, обыграв Бертенс в финале в Мадриде