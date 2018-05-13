Ф. Лопес: физически невозможно одновременно быть директором турнира и играть там

36-летний испанец Фелисьяно Лопес, проведший, вероятно, свой последний матч на «Мастерс 1000» в Мадриде, поделился ожиданиями от следующего года, когда он станет директором этого турнира. Фелисьяно отметил, что завершать карьеру пока не планирует.



«Я думаю, что запрет играть на турнире, где ты являешься директором, вполне справедлив. Понятно, что ты не будешь делать что-либо, чтобы дать себе явное преимущество, ведь это привлечёт очень много внимания, и потому что мы все — честные игроки, но тем не менее. Конечно, я не стал бы делать для себя лучшее расписание, чем для соперников, пользоваться своим преимуществом. Но в любом случае на таком крупном турнире, как в Мадриде, будучи директором, ты находишься здесь с 9 утра до полуночи, пока не закончится последний матч. Физически невозможно одновременно входить в управление и играть здесь.



В следующем году я точно не сыграю в Мадриде, но не думаю, что будет какая-то проблема в том, чтобы играть весь год на других соревнованиях, а этот турнир пропустить. Я считаю, что смогу заниматься какими-то вещами, связанными с Мадридом, во время выступлений в других городах — проводить встречи с игроками и так далее. Думаю, это не проблема», — приводит слова Лопеса Tennis World USA.