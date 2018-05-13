Чакветадзе: Кузнецовой нужно набираться уверенности и играть на мелких турнирах

Экс пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» поделилась ожиданиями от выступлений Светланы Кузнецовой.



«У Светланы Кузнецовой была травма, и она слишком рано вышла играть турниры, потому что ей очень хотелось подтвердить свои очки. Видимо, это было поспешным решением. К сожалению, ей пока не удаётся найти нить игры. Вместе со старым тренером Света пережила много взлётов и падений, и переход от Карлоса Мартинеса к Гильермо Каньясу – интересное решение. Честно говоря, он не добивался больших успехов со своими учениками и подопечными, но, может быть, с Кузнецовой у них наладится контакт, и всё пойдёт хорошо. При этом стоит заметить, что раньше Каньяс тренировал в основном мужчин, и женская психология может быть очень большим сюрпризом для тренера, который переходит из ATP в WTA.



Кузнецова – игрок универсальный, но после травм не все могут начать играть в свой лучший теннис. Даже Новак Джокович всё никак не может себя найти. Перерывы в выступлениях сказываются на физическом состоянии и уверенности в себе, а значит, и на игровой практике. Пока Света не набралась этой уверенности, поэтому нужно заявляться на мелкие турниры, чтобы сыграть как можно больше матчей. После этого она сможет комфортнее себя чувствовать на более крупных соревнованиях», — написала Чакветадзе.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».