Лыкина проиграла в финале турнира ITF в Фукуоке

Россиянка Ксения Лыкина в финале турнира категории ITF в Фукуоке с призовым фондом $ 60 тыс. уступила британке Кэти Болтер (5) со счётом 7:5, 4:6, 2:6. 27-летняя москвичка, занимающая 304-е место в рейтинге WТА, реализовала 2 брейк-пойнта из 7, проиграв 4 гейма на своей подаче. Ксения исполнила 1 подачу навылет и допустила 3 двойные ошибки, а её оппонентка сделала 10 эйсов при 5 двойных.



За своё выступление Лыкина получит 48 баллов, что позволит ей подняться на 272-ю позицию в женской табели о рангах.