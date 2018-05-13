Мойя: побывать в лагере в академии Надаля — великолепная возможность для детей

Испанец Карлос Мойя рассказал о летнем лагере в академии Рафаэля Надаля, который в этом году будет действовать с 24 июня по 26 августа. Управляет им дядя и бывший тренер Рафаэля, Тони.



«Это великолепная возможность для детей и подростков 8-18 лет. На каком бы уровне они ни играли, мы ждём их в лагере. Это будет незабываемый опыт. Они могут встретиться с Рафой, когда он не на турнирах, посмотреть, как он тренируется, чему-то научиться у него. Им помогут и работники академии, люди, которые путешествуют вместе с Рафой всю его карьеру. Кроме того, по инфраструктуре академия — одна из лучших, что я видел в мире. К тому же она находится на острове Мальорка, который летом особенно прекрасен», — сказал Мойя в интервью AS.