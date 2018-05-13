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Надаль запросил € 1 млн за выступление на турнире ATP 500 в Вене

Надаль запросил € 1 млн за выступление на турнире ATP 500 в Вене
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль запросил € 1 млн за выступление на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия), который проходит в конце октября параллельно с соревнованиями в Базеле (Швейцария). Помимо Надаля, турнир ведёт переговоры с Новаком Джоковичем, Чхун Хёном и Кеем Нисикори. Об этом сообщает Tennis World USA.

«Нам нужен новый приток денег, а у Азии большой рынок. Отмечу, что если Надаль сыграет, то нам придётся превысить лимит в € 4 млн, который заложен на приглашения игроков», — сказал директор турнира, Хервиг Страка.

Предполагается, что также в Вене могут сыграть Григор Димитров, Ник Кирьос и Энди Маррей. Также велись переговоры с Александром Зверевым, но в итоге Страка заявил, что он просит слишком большую сумму за участие.

Директор турнира в Вене: Зверев запрашивает слишком много денег за участие
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