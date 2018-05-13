Раонич: меня вдохновляют достижения Надаля, то, как он возвращается после травм

Канадец Милош Раонич выразил восхищение тем, как испанец Рафаэль Надаль успешно возвращается в тур после различных травм.



«Меня вдохновляет то, что он делал на различных покрытиях в разные годы. Он был вынужден брать паузы из-за травм, каждый раз возвращаться после них. Я считаю, что это можно назвать одним из самых выдающихся достижений в теннисе. То, чего он добился — невероятно. Конечно, на грунте он — главный фаворит, главный соперник для всех, хотя есть и много других теннисистов, хорошо играющих на этом покрытии», — приводит слова Раонича Tennis World USA.