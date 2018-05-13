Тренер Тима: с Надалем Тим провёл один из лучших матчей в карьере

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, оценил игру своего подопечного в четвертьфинальном матче с испанцем Рафаэлем Надалем в Мадриде.



«Я считаю, что это было одно из лучших выступлений в его карьере. Он бил по мячу очень чисто, правильно выбирал, какой удар когда использовать. Он выиграл около 90 % очков, пробивая Надалю под форхенд, но перед этим он долго выстраивал позицию на корте, контролировал ситуацию. И он очень здорово принимал.



Когда они играли в Монте-Карло, матч получился безнадёжным. А игра с Циципасом в Барселоне была ещё хуже. Доминика практически не было на корте. Я был в Австрии, и обычно в таких случаях после игры мы говорим по телефону около пяти минут. Тогда мы говорили целый час. Вечером он прилетел в Вену, и на протяжении недели мы тренировались больше четырёх часов в день. В Мадриде же он выдал великолепный матч, просто невероятный», — сказал Бресник в интервью L'Equipe.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.