Раонич: у Шаповалова есть все задатки для успешного выступления на грунте

Канадский теннисист Милош Раонич оценил мастерство соотечественника Дениса Шаповалова, которому он уступил на стадии третьего круга на «Мастерсе» в Мадриде.



«Думаю, я Дениса есть все задатки для успешного выступления на грунтовых кортах. Он не должен недооценивать себя, у него мощные удары. У Шаповалова много талантов, включая атлетизм и прекрасный форхенд. Меня впечатлила стабильность Дениса, когда мы встретились с ним на турнире в Мадриде», — приводит слова Раонича Tennis World USA.

На турнире в Мадриде Шаповалов дошёл до полуфинала, где уступил немцу Александру Звереву, посеянному под вторым номером.

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