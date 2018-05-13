А. Зверев: надеюсь, что финал турнира в Мадриде получится увлекательным

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) поделился ожиданиями от предстоящего финала «Мастерса» в Мадриде. В решающем поединке он встретится с австрийцем Домиником Тимом (5), который в четвертьфинале нанёс поражению испанцу Рафаэлю Надалю (1).



«Безусловно, это будет отличный финал. Мы играли друг с другом пять раз, когда Доминик входил в первую десятку рейтинга, а я был на несколько ином уровне. У Тима есть преимущество с точки зрения статистики личных встреч, но я неплохо проявил себя в прошедших матчах. Надеюсь, что нас ждёт ещё один увлекательный финал», — приводит слова Зверева Tennis World USA.



Единственная победа Зверева над Тимом была зафиксирована в октябре 2016 года на турнире в Пекине.

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