Винчи: для меня идеальным теннисистом является Федерер

Итальянская теннисистка Роберта Винчи высоко оценила мастерство швейцарца Роджера Федерера, который со следующей недели снова захватит лидерство в мировом рейтинге.



«Если вы попросить меня назвать идеального теннисиста, то я остановлю выбор на Федерере. У него отличная подача и прекрасный форхенд, швейцарец здорово играет у сетки.



Завершение карьеры? Турнир в Риме станет для меня последним. Я отдал все силы ради тенниса. Пришлось многим пожертвовать, но этот вид спорта сделал меня счастливой. Я не жалею по поводу того, что сделала», — цитирует Винчи Tennis World USA.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.