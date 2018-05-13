Винчи: для меня идеальным теннисистом является Федерер

Итальянская теннисистка Роберта Винчи высоко оценила мастерство швейцарца Роджера Федерера, который со следующей недели снова захватит лидерство в мировом рейтинге.
«Если вы попросить меня назвать идеального теннисиста, то я остановлю выбор на Федерере. У него отличная подача и прекрасный форхенд, швейцарец здорово играет у сетки.
Завершение карьеры? Турнир в Риме станет для меня последним. Я отдал все силы ради тенниса. Пришлось многим пожертвовать, но этот вид спорта сделал меня счастливой. Я не жалею по поводу того, что сделала», — цитирует Винчи Tennis World USA.
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