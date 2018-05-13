Квитова снялась с турнира в Риме

Чешка Петра Квитова, выигравшая два грунтовых турнира подряд — в Праге и Мадриде — отказалась от выступления на соревнованиях в Риме. В первом круге она должна была встретиться с британкой Йоханной Контой. Место Петры в сетке заняла словачка Магдалена Рыбарикова, получившая 17-й номер посева.



«Я слишком измотана. Мне придётся сняться с Рима, хотя я очень жалею, что второй год подряд не сыграю на этом турнире. Рим — один из моих любимых городов, и мне очень нравится выступать там», — приводит слова Квитовой Tennis World USA.